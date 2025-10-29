Közlekedés
19 perce
Árokba hajtott egy Toyota Őcsénynél, megsérült az utasa
Árokba hajtott egy személyautó kedd délután az 5113-as számú út 10. kilométerénél, Őcsényben. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet, továbbá a kárhelyszín megvilágításában közreműködtek.
A gépkocsi utasa könnyebb sérülést szenvedett – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
