Közlekedés

19 perce

Árokba hajtott egy Toyota Őcsénynél, megsérült az utasa

Teol.hu

Árokba hajtott egy személyautó kedd délután az 5113-as számú út 10. kilométerénél, Őcsényben. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet, továbbá a kárhelyszín megvilágításában közreműködtek. 

Fotó: Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A gépkocsi utasa könnyebb sérülést szenvedett – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

