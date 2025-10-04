október 4., szombat

Balesetek

32 perce

Kerülje el ezt a szakaszt! Két autó ütközött össze az 56-oson, Várdombnál

Teol.hu

Összeütközött két személyautó az 56-os főúton, Szekszárd és Várdomb között. Az Útinform tájékoztatása szerint a 11-es kilométernél csak a fél útpálya járható. 

Reflective,Red,Triangle,To,Point,Out,A,Car,Crash
Fotó: F01 PHOTO / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

 

 

