Balesetek
32 perce
Kerülje el ezt a szakaszt! Két autó ütközött össze az 56-oson, Várdombnál
Összeütközött két személyautó az 56-os főúton, Szekszárd és Várdomb között. Az Útinform tájékoztatása szerint a 11-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Baleset
6 órája
Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültet (galéria)Mentőhelikopter szállította kórházba a reggeli, 6-oson történt baleset egyik sérültjét.
