Alsónánától Szekszárdig üldözték a rendőrök a részeg sofőrt

A szekszárdi körzeti megbízottak október 11-én, szombaton Alsónánán járőröztek, amikor délután egy rendszám nélküli autóra figyeltek fel. Valamivel később egy ismeretlen férfi elindult a kocsival, ezért megkülönböztető jelzéssel követni kezdték, próbálták igazoltatni – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint írják, az autós a rendőri jelzésre sem állt meg és a megengedett sebességet többször túllépve száguldott a településen, majd egy mezőgazdasági útra hajtott, ahonnan Szálkán keresztül Szekszárdra ment. A több helyen rongálódott autót az út szélén leparkolta, és távozott.

Fél órán belül mégis megtalálták és igazoltatták az egyenruhások. Az adatok ellenőrzésekor kiderült, nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, KRESZ vizsgát soha nem tett. Elismerte, hogy iszogatott a vezetés megkezdése előtt, de a szondát nem volt hajlandó megfújni, ezért előállították mintavételre. Az autóval szinte semmi nem volt rendben. Rendszámtáblák nélkül, erősen rongálódott állapotban találták meg, műszaki érvényessége régen lejárt és tulajdonjoga is tisztázatlan, bár, biztosítást korábban kötött rá valaki.

A sofőrt előállították bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, ám nem volt bőbeszédű. Az egyedi azonosítójel meghamisítása bűntett és egyéb jogsértések miatt indult ügy vizsgálata a Szekszárdi Rendőrkapitányságon folytatódik.



