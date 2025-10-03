Villanyoszlopnak hajtott egy autó Bonyhád-Börzsönyben: akadozhat a forgalom

Villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi péntek délután Bonyhádon, a börzsönyi városrészben, a Hátsó utcában, a Dűlő utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a bonyhádi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.