Közlekedés
1 órája
Baleset történt Decs és Őcsény között – mentő robogott a helyszínre!
Letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi az 5113-as úton, Őcsény és Decs között. A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és megvilágítják a helyszínt. Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
