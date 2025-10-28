Baleset történt Decs és Őcsény között – mentő robogott a helyszínre!

Letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi az 5113-as úton, Őcsény és Decs között. A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és megvilágítják a helyszínt. Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.