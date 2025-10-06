3 órája
Megrázó baleset a 6-os úton: egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült (fotókkal)
Egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült abban a balesetben, ami szombaton reggel történt a 6-os úton.
Baleset történt október 4-én, szombaton reggel, a 6-os számú főút 159-es kilométerszelvényében, Bonyhád közelében – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy külföldi sofőr haladt furgonjával Pécs irányából Szekszárd irányába, amikor az egyenes, lejtős útszakaszon előzésbe kezdett. A manőver során összeütközött egy szemből érkező, szabályosan közlekedő kocsival. Az ütközés erejétől a furgon felborult.
A teherautó vezetője súlyos, míg a személyautóban egyedül utazó sofőr súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett. Utóbbit mentőhelikopter szállította kórházba.
Fotók: police.hu
