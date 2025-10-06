október 6., hétfő

24 perce

Megrázó baleset a 6-os úton: egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült (fotókkal)

Címkék#balesetek#rendőrség#közlekedés

Egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült abban a balesetben, ami szombaton reggel történt a 6-os úton.

Teol.hu

Baleset történt október 4-én, szombaton reggel, a 6-os számú főút 159-es kilométerszelvényében, Bonyhád közelében – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy külföldi sofőr haladt furgonjával Pécs irányából Szekszárd irányába, amikor az egyenes, lejtős útszakaszon előzésbe kezdett. A manőver során összeütközött egy szemből érkező, szabályosan közlekedő kocsival. Az ütközés erejétől a furgon felborult. 

Fotó: Police.hu

A teherautó vezetője súlyos, míg a személyautóban egyedül utazó sofőr súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett. Utóbbit mentőhelikopter szállította kórházba.

Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültet

Fotók: police.hu

 

