Megrázó baleset a 6-os úton: egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült (fotókkal)

Baleset történt október 4-én, szombaton reggel, a 6-os számú főút 159-es kilométerszelvényében, Bonyhád közelében – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy külföldi sofőr haladt furgonjával Pécs irányából Szekszárd irányába, amikor az egyenes, lejtős útszakaszon előzésbe kezdett. A manőver során összeütközött egy szemből érkező, szabályosan közlekedő kocsival. Az ütközés erejétől a furgon felborult.

Fotó: Police.hu

A teherautó vezetője súlyos, míg a személyautóban egyedül utazó sofőr súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett. Utóbbit mentőhelikopter szállította kórházba.