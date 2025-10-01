október 1., szerda

Különös ügy

2 órája

Három ember halálát okozta, most megfordítaná a bírói ítéletet a férfi

A Szekszárdi Törvényszék 109-es számú tárgyalótermében folytatódott szerdán annak a közlekedési balesetnek a másodfokú tárgyalása, amely 2019. október 2-án történt a 6235-ös mellékúton, Tengelic és Szedres között, és három ember halálát, valamint egy személy súlyos sérülését okozta. A baleset okozóját korábban már letöltendő börtönre ítélték, ő viszont fellebbezett.

Bencze Péter

Az elsőfokú eljárásban a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondták ki bűnösnek. A bíróság 2 év 6 hónap letöltendő fogházbüntetést szabott ki, emellett 5 évre eltiltotta a járművezetéstől, és mintegy kétmillió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. A vádlott ugyanakkor a büntetés felének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.

Hárman haltak meg a baleset következtében. MW Archívum

A traktoros okozta a balesetet

A vádirat szerint a vádlott egy mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel hajtott ki a főútra az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére, ahol összeütközött a neki jobbról érkező személyautóval. Az ütközés következtében a gépkocsiban ülő három utas életét vesztette, a sofőr súlyosan megsérült.

Fordítana az ügyvéd

A védelem álláspontja szerint azonban a baleset elsődleges oka nem a vádlott mulasztása volt, hanem a személyautó vezetőjének magatartása: a jármű 115–120 kilométer/órás sebességgel közlekedett, egyik fényszórója hibás volt, az utasok pedig nem használták a biztonsági övet.

A védő korábban azt szerette volna, hogy a balesetet a helyszínen rekonstruálja a bíróság. A bírói tanács ennek megfelelően új tárgyalás kitűzéséről döntött, amely során előreláthatólag ősszel kerül sor a szakértők meghallgatására.

A mai tárgyaláson sem született ítélet. A bíróság az ítélethirdetést 2026 januárjára napolta el.

 

