Három ember halálát okozta, most megfordítaná a bírói ítéletet a férfi

Az elsőfokú eljárásban a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondták ki bűnösnek. A bíróság 2 év 6 hónap letöltendő fogházbüntetést szabott ki, emellett 5 évre eltiltotta a járművezetéstől, és mintegy kétmillió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. A vádlott ugyanakkor a büntetés felének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.

Hárman haltak meg a baleset következtében. MW Archívum

A traktoros okozta a balesetet

A vádirat szerint a vádlott egy mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel hajtott ki a főútra az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére, ahol összeütközött a neki jobbról érkező személyautóval. Az ütközés következtében a gépkocsiban ülő három utas életét vesztette, a sofőr súlyosan megsérült.