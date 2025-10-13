Gyógyszer okozott súlyos balesetet – Elképesztő okok vezettek az ütközéshez

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint idén már 192 közúti balesethez vonultak, több mint százan megsérültek, ketten meghaltak. A rendőrség szerint a legtöbb esetet az elsőbbségi szabályok megszegése, figyelmetlenség és fáradtság okozza.

A héten minden napra jutott egy baleset

Forrás: police.hu

A legdrámaibb eset az M9-es autóúton történt. Egy Volkswagen személyautó szerdán délután, Tolna térségében megpördült, átsodródott az árok felett és kidöntött egy tizenöt méter magas nyárfát. Az ütközés erejét jelzi, hogy a motor és az akkumulátor kiszakadt a karosszériából. A sofőr – egy nő – könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet, de a mentőhelikoptert is riasztani kellett. A rendőrség tájékoztatása szerint a vezető rosszul lett a volán mögött és elveszítette uralmát a jármű felett.

A rendőrség a baleset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valaki erős gyógyszert kénytelen bevenni, mindenképpen mérlegelje, hogy a készítmény hatására képes lesz-e autót vezetni.

Néhány órával később újabb riasztás érkezett: a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán egy autó lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött. A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak, az utast a mentők kórházba szállították. A forgalom a mentés idejére csak félpályán haladhatott.