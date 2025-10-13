október 13., hétfő

Ez nagy baj

8 perce

Gyógyszer okozott súlyos balesetet – Elképesztő okok vezettek az ütközéshez

Az elmúlt napokban sorra történtek közlekedési balesetek Tolna vármegyében. Szerdán az M9-es autóúton egy Volkswagen letért az útról, kidöntött egy 15 méteres nyárfát, motorja kiszakadt a karosszériából. A sofőr – aki rosszul lett vezetés közben – könnyű sérülésekkel került kórházba, a mentéshez helikopter is érkezett. Mutatjuk, mi okozta a baleseteket.

Teol.hu

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint idén már 192 közúti balesethez vonultak, több mint százan megsérültek, ketten meghaltak. A rendőrség szerint a legtöbb esetet az elsőbbségi szabályok megszegése, figyelmetlenség és fáradtság okozza.

A héten minden napra jutott egy baleset
Forrás: police.hu

A legdrámaibb eset az M9-es autóúton történt. Egy Volkswagen személyautó szerdán délután, Tolna térségében megpördült, átsodródott az árok felett és kidöntött egy tizenöt méter magas nyárfát. Az ütközés erejét jelzi, hogy a motor és az akkumulátor kiszakadt a karosszériából. A sofőr – egy nő – könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet, de a mentőhelikoptert is riasztani kellett. A rendőrség tájékoztatása szerint a vezető rosszul lett a volán mögött és elveszítette uralmát a jármű felett. 

A rendőrség a baleset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valaki erős gyógyszert kénytelen bevenni, mindenképpen mérlegelje, hogy a készítmény hatására képes lesz-e autót vezetni.

Néhány órával később újabb riasztás érkezett: a 6-os főút Dunaszentgyörgy és Tolna közötti szakaszán egy autó lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött. A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók vonultak, az utast a mentők kórházba szállították. A forgalom a mentés idejére csak félpályán haladhatott.

Ez a balesetek oka

Komlósiné Kiss Anett, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: „A héten minden napra jutott legalább egy sérüléses baleset. Ezek között volt olyan, ahol a sofőr rosszul lett, de előfordult figyelmetlen kanyarodás és elsőbbségi szabály megszegése is. 

A legfontosabb, hogy mindenki indulás előtt mérlegelje, képes-e biztonságosan vezetni – nemcsak alkoholos befolyásoltság, hanem fáradtság, betegség vagy gyógyszerszedés esetén is 

– hangsúlyozta a szóvívő. A hatóságok tapasztalatai szerint Tolna vármegyében idén már nem a gyorshajtás a leggyakoribb baleseti ok, hanem az elsőbbségi szabályok megsértése. Ezt követi a sebesség túllépése és a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása. A rendőrség ezért a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket ígér – drónokkal és mozgó ellenőrzésekkel is figyelik majd a forgalmat.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
