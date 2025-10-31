Közlekedés
1 órája
Nem állt meg a pirosnál – csúnyán végződött a szekszárdi baleset
A közlekedési lámpa jelzése ellenére nem biztosított elsőbbséget.
Két autó ütközött pénteken délelőtt fél tíz körül Szekszárdon, a szülészet előtt. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy egy Bátaszék felől érkező, majd egyenesen tovább haladni szándékozó autós volt figyelmetlen.
A közlekedési lámpa jelzése ellenére nem biztosított elsőbbséget a jobbról érkezőnek, ezért összeütköztek. Személyi sérülés nem történt.
