Közlekedés

1 órája

Nem állt meg a pirosnál – csúnyán végződött a szekszárdi baleset

A közlekedési lámpa jelzése ellenére nem biztosított elsőbbséget.

Révészné Hanol Erzsébet

Két autó ütközött pénteken délelőtt fél tíz körül Szekszárdon, a szülészet előtt. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy egy Bátaszék felől érkező, majd egyenesen tovább haladni szándékozó autós volt figyelmetlen. 

A szülészet előtt ütközött két autó. Fotó: Makovics Kornél

A közlekedési lámpa jelzése ellenére nem biztosított elsőbbséget a jobbról érkezőnek, ezért összeütköztek. Személyi sérülés nem történt. 

 

