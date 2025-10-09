október 9., csütörtök

Baleset

1 órája

Kiszakadt a Volkswagen motorja, miután kidöntött egy nyárfát az M9-esen

Címkék#Volkswagen#balesetek#M9#közlekedés

Könnyen megsérült az a nő, aki autójával balesetet szenvedett szerdán az M9-esen.

Teol.hu

Megpördült a tengelye körül, majd az árkon átérve a szántóföldön állt meg egy személyautó szerda délután Tolnán, az M9-es autóút ötödik kilométerénél – közölte csütörtökön a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (TVKI). 

Fotó: TVKI

A baleset helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak. Az ütközés következtében a motor és akkumulátor kiszakadt a karosszériából. A jármű sofőrjét a mentőszolgálat könnyű sérüléssel szállította kórházba.

Forrás: Beküldött kép.

Mint azt megírtuk, Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. arról tájékoztatott, hogy a jármű sofőrje rosszul lett vezetés közben. A nő elveszítette uralmát a gépjármű felett, mely átrepült a vízelvezető árkon, kidöntött egy 15 méter magas nyárfát, és felborult. Az esethez mentőhelikopter is érkezett.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta a figyelmet, hogy idén már 192 közlekedési balesethez hívták a tűzoltókat. A balesetekben 102 utas sérült meg, további két ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. Figyelmeztetnek, hirtelen érkező csapadék vagy erősebb szél esetén fokozott óvatosság szükséges. Csak megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjenek, és a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák. Szélvihar idején számolni kell a leszakadt faágakkal és útra dőlt fákkal is.

 

