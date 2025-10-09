Kiszakadt a Volkswagen motorja, miután kidöntött egy nyárfát az M9-esen

Megpördült a tengelye körül, majd az árkon átérve a szántóföldön állt meg egy személyautó szerda délután Tolnán, az M9-es autóút ötödik kilométerénél – közölte csütörtökön a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (TVKI).

Fotó: TVKI

A baleset helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak. Az ütközés következtében a motor és akkumulátor kiszakadt a karosszériából. A jármű sofőrjét a mentőszolgálat könnyű sérüléssel szállította kórházba.

Forrás: Beküldött kép.

Mint azt megírtuk, Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. arról tájékoztatott, hogy a jármű sofőrje rosszul lett vezetés közben. A nő elveszítette uralmát a gépjármű felett, mely átrepült a vízelvezető árkon, kidöntött egy 15 méter magas nyárfát, és felborult. Az esethez mentőhelikopter is érkezett.