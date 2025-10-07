október 7., kedd

Katasztrófavédelem

4 órája

Rengeteg balesethez riasztották a tűzoltókat – két emberen már nem lehetett segíteni

Címkék#balesetek#tűzoltók#közlekedés

A hétfői három riasztással együtt idén már 188 közlekedési balesethez hívták a Tolna vármegyei tűzoltókat – közölte a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Teol.hu
Forrás: (Illusztráció: MW)

Személyautó és kisteherautó ütközött hétfőn Dombóváron, a Köztársaság utcában. A dombóvári hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították és megtisztították az úttestet. A járművekben utazók nem sérültek meg.

Megcsúszott, majd az árokba hajtott egy személyautó hétfő délután Magyarkeszin, a Kossuth Lajos utcában. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Személyi sérülés nem történt.

Este Kéty térségében, a 65-ös számú főút 23-as kilométerénél egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A kisteherautó sofőrjét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, a beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint idén már 188 közlekedési balesethez hívták a tűzoltókat. Ezekben a balesetekben 99 utas sérült meg, további két ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. 

Az igazgatóság felhívta a figyelmet, hirtelen érkező csapadék vagy erősebb szél esetén fokozott óvatosság szükséges. Csak megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjenek, és a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák. Szélvihar idején számolni kell a leszakadt faágakkal és útra dőlt fákkal is.

 

