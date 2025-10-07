Rengeteg balesethez riasztották a tűzoltókat – két emberen már nem lehetett segíteni

Személyautó és kisteherautó ütközött hétfőn Dombóváron, a Köztársaság utcában. A dombóvári hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították és megtisztították az úttestet. A járművekben utazók nem sérültek meg.

Megcsúszott, majd az árokba hajtott egy személyautó hétfő délután Magyarkeszin, a Kossuth Lajos utcában. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, majd megszüntették a forgalmi akadályt. Személyi sérülés nem történt.

Este Kéty térségében, a 65-ös számú főút 23-as kilométerénél egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A kisteherautó sofőrjét könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, a beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.