Előzés közben ütközött

49 perce

Balra kanyarodott, jobbra bajt csinált – eltűnt a bátaszéki motoros

Címkék#tükör#manőver#balesetek

Teol.hu
Balra kanyarodott, jobbra bajt csinált – eltűnt a bátaszéki motoros

Illusztráció: Shutterstock

Szombaton, 13 óra 30 perckörül egy, feltételezhetően segédmotoros-kerékpárral közlekedő ismeretlen haladt Bátaszéken a Budai utcában Dunaszekcső felől Várdomb felé. A Budai utca - Kövesdi utca kereszteződése előtt egy autós megkezdte az előzését, de a motoros hirtelen balra kanyarodott. A manőver során a motoros nekiütközött az előzésben lévő autó elejének, majd a Kövesdi utcába behajtva adatai hátrahagyása nélkül távozott. Az autó visszapillantó tükre rongálódott a balesetben – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.

 

