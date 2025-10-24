Borzalmas: teljesen kiégett egy autó

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó a Tolna vármegyei Gerjen településen, az Alkotmány utcában.

Teljes terjedelmében égett egy autó Gerjenben (illusztráció)

Forrás: MW

A paksi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak – tudtuk meg a katasztrófavédelemtől.