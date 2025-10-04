október 4., szombat

Baleset

32 perce

Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültet (galéria)

Mentőhelikopter szállította kórházba a reggeli, 6-oson történt baleset egyik sérültjét.

Teol.hu

Egy személyautó haladt kora reggel a 6-os úton Pécs felé Bonyhádnál, az emelkedőn a belső sávban, szemből pedig egy lengyel kisteherautó jött, amikor eddig tisztázatlan okokból frontálisan összeütköztek, ahogy erről már be is számoltunk.

Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültet

Fotók: police.hu

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a személyautó súlyosan sérült vezetőjét mentőhelikopter szállította kórházba, a teherautó sofőrje az eddigi információk szerint szintén súlyosan sérült.

Forrás: police.hu

Frissítés!

A terelésnek vége, zavartalan a forgalom a 6-os úton.

 

