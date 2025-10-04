Baleset
32 perce
Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültet (galéria)
Mentőhelikopter szállította kórházba a reggeli, 6-oson történt baleset egyik sérültjét.
Egy személyautó haladt kora reggel a 6-os úton Pécs felé Bonyhádnál, az emelkedőn a belső sávban, szemből pedig egy lengyel kisteherautó jött, amikor eddig tisztázatlan okokból frontálisan összeütköztek, ahogy erről már be is számoltunk.
Brutális a 6-oson történt baleset, mentőhelikopter szállította kórházba az egyik sérültetFotók: police.hu
Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a személyautó súlyosan sérült vezetőjét mentőhelikopter szállította kórházba, a teherautó sofőrje az eddigi információk szerint szintén súlyosan sérült.
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
21 órája
Villanyoszlopnak hajtott egy autó Bonyhád-Börzsönyben: akadozhat a forgalomVillanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi Bonyhád-Börzsönyben.
Frissítés!
A terelésnek vége, zavartalan a forgalom a 6-os úton.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre