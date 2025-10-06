Baleset
3 órája
Újabb brutális baleset történt a 6-oson, mentőhelikopter is érkezett
A baleset helyszínén lezárták az utat.
Fának csapódott egy autó a 6-os főúton (Fotó: duol.hu)
Lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főúton, Kisapostag mellett, a 78. kilométer közelében, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműben egy ember utazott, aki a becsapódás következtében a roncsba szorult, őt a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A sérült sofőrhöz mentőhelikopter érkezett.
