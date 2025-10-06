október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Újabb brutális baleset történt a 6-oson, mentőhelikopter is érkezett

Címkék#balesetek#fa#6-os főút

A baleset helyszínén lezárták az utat.

Teol.hu
Újabb brutális baleset történt a 6-oson, mentőhelikopter is érkezett

Fának csapódott egy autó a 6-os főúton (Fotó: duol.hu)

Lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főúton, Kisapostag mellett, a 78. kilométer közelében, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműben egy ember utazott, aki a becsapódás következtében a roncsba szorult, őt a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A sérült sofőrhöz mentőhelikopter érkezett. 

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A balesetről további részleteket olvashat a duol.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu