Újabb brutális baleset történt a 6-oson, mentőhelikopter is érkezett

Lesodródott az úttestről és fának csapódott egy személyautó a 6-os főúton, Kisapostag mellett, a 78. kilométer közelében, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműben egy ember utazott, aki a becsapódás következtében a roncsba szorult, őt a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A sérült sofőrhöz mentőhelikopter érkezett.