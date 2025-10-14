október 14., kedd

Helén névnap

13°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Száz szépkorú a bűnmegelőzési előadáson

Címkék#nyugdíjas#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#előadás#bűnmegelőzés

Bűnmegelőzési előadást tartottak a dunaszentgyörgyi nyugdíjasoknak a paksi rendőrök.

Teol.hu

A Paksi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja és megelőzési előadója az idősek világnapja alkalmából alkalmából tartott előadást az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények jellemzőiről, és azok megelőzési lehetőségeiről október 10-én – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

A megelőzési előadó kiemelte, hogyan kerülhetik el, hogy trükkös lopások, illetve azoknak a csalásoknak az áldozataivá váljanak, melyeknek elkövetői a sértetteket lakásukban keresik fel. A rendőrök a biztonságos közlekedésre is felhívták a figyelmet. A helyi szépkorúak megosztották saját tapasztalataikat, a feltett kérdéseikre a körzeti megbízott adott válaszokat.

A fórumon megjelent 100 nyugdíjasnak a rendőrök bűnmegelőzési szórólapot adtak útravalónak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu