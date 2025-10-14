1 órája
Száz szépkorú a bűnmegelőzési előadáson
Bűnmegelőzési előadást tartottak a dunaszentgyörgyi nyugdíjasoknak a paksi rendőrök.
A Paksi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja és megelőzési előadója az idősek világnapja alkalmából alkalmából tartott előadást az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények jellemzőiről, és azok megelőzési lehetőségeiről október 10-én – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A megelőzési előadó kiemelte, hogyan kerülhetik el, hogy trükkös lopások, illetve azoknak a csalásoknak az áldozataivá váljanak, melyeknek elkövetői a sértetteket lakásukban keresik fel. A rendőrök a biztonságos közlekedésre is felhívták a figyelmet. A helyi szépkorúak megosztották saját tapasztalataikat, a feltett kérdéseikre a körzeti megbízott adott válaszokat.
A fórumon megjelent 100 nyugdíjasnak a rendőrök bűnmegelőzési szórólapot adtak útravalónak.