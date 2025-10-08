28 perce
A 85 éves asszony összes pénzét elvitte a lelketlen nő
Csalás bűntette miatt emeltek vádat egy 48 éves nő ellen.
Bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy 48 éves nő ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség – tájékoztatott a
A vádirat szerint a vádlott pénzt akart szerezni, ezért 2023. június 25-én kora délután az egyik Tolna vármegyei községben becsöngetett egy 85 éves nő házába. Az idős sértett előtt a vádlott valótlanul az áramszolgáltató munkatársának, ellenőrnek adta ki magát és közölte vele, hogy megvizsgálja a villanyórát. Ezután szintén valótlanul azt állította a sértettnek, hogy a villanyóra adatai alapján hetvenezer forint tartozása van, melynek meg nem fizetése esetén kikapcsolják a házban az áramot.
Az így tévedésbe ejtett sértettet rávette arra, hogy az otthon nála lévő összes készpénzét adja át.
A sértett a ház konyhájában a vádlottnak átadott harmincezer forintot, melyet a vádlott egy bolti nyugta hátuljára felírva rögzített. A csalással okozott kár harmincezer forint, melyből a vádlott tízezer forintot visszafizetett a sértettnek.
A csalás azon minősített esetét, melyet az elkövető a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követ el, a törvény egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.
A bűncselekményt beismerő, büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben, végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál, valamint indítványt tett a sértett polgári jogi igényének elbírálására.
