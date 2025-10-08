A 85 éves asszony összes pénzét elvitte a lelketlen nő

Bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy 48 éves nő ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség – tájékoztatott a

A vádirat szerint a vádlott pénzt akart szerezni, ezért 2023. június 25-én kora délután az egyik Tolna vármegyei községben becsöngetett egy 85 éves nő házába. Az idős sértett előtt a vádlott valótlanul az áramszolgáltató munkatársának, ellenőrnek adta ki magát és közölte vele, hogy megvizsgálja a villanyórát. Ezután szintén valótlanul azt állította a sértettnek, hogy a villanyóra adatai alapján hetvenezer forint tartozása van, melynek meg nem fizetése esetén kikapcsolják a házban az áramot.

Az így tévedésbe ejtett sértettet rávette arra, hogy az otthon nála lévő összes készpénzét adja át.

A sértett a ház konyhájában a vádlottnak átadott harmincezer forintot, melyet a vádlott egy bolti nyugta hátuljára felírva rögzített. A csalással okozott kár harmincezer forint, melyből a vádlott tízezer forintot visszafizetett a sértettnek.