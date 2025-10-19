Borzalmas halállal végződött a verekedés a dombóvári diszkóban

A dombóvári Viktória diszkóban egy szórakozni induló 47 éves budapesti vállalkozó, K. E., és egy helyi férfi között szóváltás, majd verekedés tört ki. A dulakodás tragikus fordulatot vett: K. E. életveszélyes fejsérülést szenvedett, és két nappal később, október 9-én a kórházban meghalt, így történt a szörnyű dombóvári diszkótragédia.

A dombóvári diszkótragédia 30 éve történt

A dombóvári diszkótragédia árnyékában élnek ma is

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság az ügyben halált okozó testi sértés gyanújával indított nyomozást, de felmerült a gyilkosság lehetősége is. A rendőrségi tájékoztatás szerint K. E. a diszkóból már eszméletlen állapotban került ki, barátja vitte kórházba. Az estét több konfliktus előzte meg: tanúk szerint az ittas állapotban lévő vendégek között szóváltások, lökdösődések történtek, és a biztonsági személyzetnek többször is közbe kellett avatkoznia.

A helyszínen dolgozó biztonsági őrök próbálták lecsillapítani a helyzetet, de a feszültség egyre nőtt. Szemtanúk elmondása szerint K. E.-t végül az egyik kidobó és egy másik vendég bántalmazta. Az ütésektől a férfi eszméletét vesztette, és a helyszínen sem sikerült magához téríteni.

K. E. ismerőse kocsiba fektette a sérültet, ám csak reggel sikerült orvosi segítséget kérnie, de K. E. állapota addigra kritikussá vált, és néhány órával később elhunyt.

Az eset után az egyik kidobót előzetes letartóztatásba helyezték, mint gyanúsítottat, míg a rendőrség tovább vizsgálta, hogy baleset, önvédelem vagy szándékos bántalmazás történt-e. A hozzátartozók szerint az eset nem lehetett véletlen: több jel is arra utal, hogy K. E.-t előre megfontoltan ölték meg, de a rendőrség ezt cáfolta a korabeli sajtótájékoztatón.

A hatóságok igazságügyi orvosszakértő bevonásával próbálták tisztázni a tragédia körülményeit. A dombóvári diszkótragédia kereken három évtizede, 1995. októberében történt, ám a halálos verekedés máig felkavarja a közvéleményt.



