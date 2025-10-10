50 perce
Dr. Balázs Gábor elismerésben részesült Budapesten
Elismerésben részesült Dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője Budapesten.
A Postai Világnap alkalmából október 9-én a budapesti Várkert Bazárban rendezte meg díjátadó gáláját a Magyar Posta.
Az eseményen Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „A Magyar Posta biztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért – Postabiztonságért” elismerésben részesült – tudatta pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A díjátadón a Magyar Posta vezetői több szakmai területen dolgozó együttműködő partnert is kitüntettek, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a vállalat biztonságos működéséhez.