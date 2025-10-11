Borzalmas ütközés
1 órája
Drámai jelenetek: mentőhelikopter a baleset helyszínén
Szombaton délelőtt baleset történt a Köztársaság úton Dunaújvárosban. Egy rolleres és kerékpáros ütközött össze, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, írja a Duol.hu.
A baleset Dunaújvárosban a Köztársaság úton történt, az Aranyvölgyi és a Derkovits utca között, amit a rendőrség lezárt. Meg nem erősített információk szerint egy rolleres ütközött biciklissel. Az viszont tény, hogy a helyszínre a földi mentőegységek mellett mentőhelikopter is érkezett, ami az iskola udvarán szállt le, majd fél tizenkettőkor emelkedett a magasba.
