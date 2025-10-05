Drámai pillanatok a 6316-os úton – felborult egy autó, mentő érkezett

Balesetet szenvedett egy autós a 6316-os úton, Medina és Szedres között. A gépkocsi felborult. A jármű sofőrje ki tudott szállni az autóból, mentő érkezett hozzá. A szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez – írta közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.