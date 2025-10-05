Baleset
Drámai pillanatok a 6316-os úton – felborult egy autó, mentő érkezett
A 6316-os út 1-2-es kilométere között történt a baleset.
Balesetet szenvedett egy autós a 6316-os úton, Medina és Szedres között. A gépkocsi felborult. A jármű sofőrje ki tudott szállni az autóból, mentő érkezett hozzá. A szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez – írta közleményében a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
