Drámai pillanatok az M6-oson – felborult egy autó a lehajtón
Az M6-os autópálya 62-es főútra vezető lehajtóján dolgoznak a tűzoltók – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Felborult egy személygépkocsi Dunaújvárosnál, az M6-os autópálya 62-es főútra vezető lehajtóján. A gépjárműben ketten utaztak, akik ki tudtak szállni az autóból. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók kerekeire állítják és áramtalanítják a járművet. A helyszínre érkeztek a társhatóságok is. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
