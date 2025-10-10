38 perce
Dühítő bűnügy elkövetőit keresik Szekszárdon! Felismeri őket?
A lakosság segítségét kérik a szekszárdi rendőrök.
A Szekszárdi Rendőrkapitányságon 17010/1545/2025. számon büntetőeljárást folytatnak rongálás vétség elkövetésének gyanúja miatt – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. szeptember 4-én 8 óra 30 és 15 óra között egy ismeretlen Szekszárdon, a Rákóczi utca 66. számú házzal szemközt leparkolt autók közül kettőt is megrongált, az oldalukat végig karcolta.
A szekszárdi rendőrök kérik, hogy aki felismeri a képen látható nőt, vagy férfit, jelentkezzen személyesen Szekszárdon a Várköz utca 2. szám alatt a városi rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél. Bejelentést tehet a +36 74 401-106-os telefonszámon, vagy az ingyenes hívható +36 80 555-111-es számon, a Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón is.