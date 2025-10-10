Dühítő bűnügy elkövetőit keresik Szekszárdon! Felismeri őket?

A szekszárdi rendőrök kérik, hogy aki felismeri a képen látható nőt, vagy férfit, jelentkezzen személyesen Szekszárdon a Várköz utca 2. szám alatt a városi rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél. Bejelentést tehet a +36 74 401-106-os telefonszámon, vagy az ingyenes hívható +36 80 555-111-es számon, a Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón is.