Egy elhibázott döntés

1 órája

Dupla hiba: gyorshajtás és ittas vezetés miatt maradt jogosítvány nélkül

Címkék#gyorshajtás#ittas vezetés#traffipax

A jogosítványa bánta a gyorshajtását annak a 49 éves kercseligeti férfinak, aki ittas is volt, miközben elszáguldott a traffipax előtt – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Teol.hu

A dombóvári rendőrök ellenőrizték a közlekedők sebességét a 611-es úton a napokban. Egy autó vezetője a 60-as táblánál 96 kilométeres sebességgel száguldott el a traffipax előtt. Az egyenruhások megállították.

Traffipax előtt száguldott, majd lebukott az ittas sofőr Tolna vármegyében
Fotó: police.hu

Miközben tájékoztatták, hogy a gyorshajtásért 70 ezer forint bírságot és 4 közlekedési előéleti pontot kap, a közúti ellenőrzéskor szokásos rutin szerint szondát is fújattak a sofőrrel, mely alkohol fogyasztását jelezte. Nem is keveset, ugyanis a járművezető a bűncselekményi értékhatár feletti értéket lehelt a szondába.

A férfi elismerte, hogy előző este nem kevés alkoholt ivott. Ezután további mintavételre vitték, mely megerősítette az ittasságot. A 49 éves sofőrnek a gyorshajtás miatt kiszabott bírság mellett a jogosítványától is hosszú időre el kell búcsúznia az ittas vezetés miatt.

 


 

