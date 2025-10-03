Közlekedés
29 perce
Durva baleset a 6-os úton: három autó ütközött!
Összeütközött három személygépkocsi péntek délután Dunaújváros térségében, a 6-os számú főút 67-es és a 68-as kilométerszelvénye között. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóság is a helyszínen dolgozik – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
