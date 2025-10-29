Égett holttestre bukkantak egy falusi házban

Egy parasztházban bukkantak holttestre, miután a korábban kialudt tűz nyomait vizsgálták – írja a bama.hu a katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva. A tűz a konyhában csapott fel egy kisebb területen: a bejárati ajtó, egy szék és különböző lomok égtek. Az ott lakó idős férfi eloltotta a lángokat, azonban életét vesztette. Az eset Baranya vármegyében, Szalatnak településen történt.

A kép illusztráció. Fotó: Jászberény HTP/szoljon.hu

Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás tisztázza. A hatóság arra figyelmeztet: tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha nem kockáztatjuk saját testi épségünket, és érdemes otthon tűzoltó készüléket tartani.

Az eset további részletei a bama.hu oldalon olvashatók.