55 perce
Égett holttestre bukkantak egy falusi házban
Egy parasztházban bukkantak holttestre, miután a korábban kialudt tűz nyomait vizsgálták – írja a bama.hu a katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva. A tűz a konyhában csapott fel egy kisebb területen: a bejárati ajtó, egy szék és különböző lomok égtek. Az ott lakó idős férfi eloltotta a lángokat, azonban életét vesztette. Az eset Baranya vármegyében, Szalatnak településen történt.
Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás tisztázza. A hatóság arra figyelmeztet: tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha nem kockáztatjuk saját testi épségünket, és érdemes otthon tűzoltó készüléket tartani.
Az eset további részletei a bama.hu oldalon olvashatók.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívja a figyelmünket
Tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók.