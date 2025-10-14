Egyéves kisgyermek rekedt egy lakásban Pakson

Egyedül rekedt a lakásban egy egyéves gyerek Pakson, az Ady Endre utcában, miután az ingatlan ajtaja bezáródott hétfőn délután. A műszaki mentés helyszínére a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a szülők kérésére a fürdőszoba ablakának zsanérját csapszegvágóval vágták le. Ezt követően az édesapa az ablakon keresztül jutott be a lakásba, így a történet szerencsés véget ért – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.