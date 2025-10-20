október 20., hétfő

Közlekedés

57 perce

Elszállt az autó a körforgalomból – többen megsérültek a tolnai úton

Címkék#útviszony#balesetek#körforgalom

Elszállt az autó a körforgalomból – többen megsérültek a tolnai úton

Forrás: police.hu

2025. október 18-án 20 óra 18 perc körül egy autós közlekedett az 51601-es úton. A körforgalomból Tolna felől a 6-os főút felé hajtott ki. Haladása során a kocsi sebességét nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg és elvesztette uralmát az irányítása felett. Először átsodródott a szemközti sávba, majd a füves rézsűn lehajtva tetejére borulva állt meg a szántóföldön. Az autóban öten utaztak, mindannyian használták a biztonsági övet. A négy utas közül egyikük súlyosan, hárman könnyebben sérültek – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

