Borzalmas

2 órája

Eltűnés miatt keresi őket a rendőrség, a legfiatalabb még csak 8 éves - itt a lista

Címkék#körözés#keresés#eltűnt

Arra voltunk kíváncsiak, jelenleg hány embert keres a rendőrség eltűnés miatt Tolna vármegyében. Van közöttük idős, sok fiatal, a legtöbb 2009-es születésű.

Teol.hu

A police.hu-t böngészve bárki könnyen megtalálja a körözési toplistát, de az eltűnt személyeket is. Ez utóbbiakra az elrendelő szerv alapján is lehet keresni. Mi ezt tettük, hiszen arra voltunk kíváncsiak, jelenleg hány embert keres a rendőrség a vármegyében. 

A,Double,Exposure,Concept.,A,Hooded,Figure,Looking,At,A
Fotó: Raggedstone / Forrás:  Shutterstock

Ezek szerint a Szekszárdi Rendőrkapitányság 28-at keres, közülük a legfiatalabb egy kislány, aki 2017-ben született. A Bonyhádi Rendőrkapitányság 9 embert keres, a legfiatalabb 2014-es, a legidősebb 1951-es. A dombóvári rendőrök nyolc eltűnt személy miatt kezdeményeztek körözési eljárást, csakúgy mint máshol, a legtöbb 2009-es születésű. A paksiak csak felnőtt eltűnteket tartanak számon (legalábbis ez volt a helyzet vasárnap délután), a legidősebb egy hölgy, aki 1929-ben született. A Tamási Rendőrkapitányság 7 esetben indított ilyen eljárást.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 3 felnőtt ügyében rendelt el nyomozást eltűnés miatt, köztük van egy olasz férfi is. A Bűnügyi Technikai Osztály pedig egy fiatal srácot keres.

 

