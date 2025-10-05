Eltűnés miatt keresi őket a rendőrség, a legfiatalabb még csak 8 éves - itt a lista

A police.hu-t böngészve bárki könnyen megtalálja a körözési toplistát, de az eltűnt személyeket is. Ez utóbbiakra az elrendelő szerv alapján is lehet keresni. Mi ezt tettük, hiszen arra voltunk kíváncsiak, jelenleg hány embert keres a rendőrség a vármegyében.

Fotó: Raggedstone / Forrás: Shutterstock

Ezek szerint a Szekszárdi Rendőrkapitányság 28-at keres, közülük a legfiatalabb egy kislány, aki 2017-ben született. A Bonyhádi Rendőrkapitányság 9 embert keres, a legfiatalabb 2014-es, a legidősebb 1951-es. A dombóvári rendőrök nyolc eltűnt személy miatt kezdeményeztek körözési eljárást, csakúgy mint máshol, a legtöbb 2009-es születésű. A paksiak csak felnőtt eltűnteket tartanak számon (legalábbis ez volt a helyzet vasárnap délután), a legidősebb egy hölgy, aki 1929-ben született. A Tamási Rendőrkapitányság 7 esetben indított ilyen eljárást.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 3 felnőtt ügyében rendelt el nyomozást eltűnés miatt, köztük van egy olasz férfi is. A Bűnügyi Technikai Osztály pedig egy fiatal srácot keres.