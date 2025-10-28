Eltűnt egy nő a dombóvári kórházból – a rendőrség keresi!

A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030-157/293/2025. körözési számon eljárást folytatnak Bessenyei Cintia ádándi eltűnése kapcsán – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Látta valahol Bessenyei Cintiát?

Mint azt írták, Bessenyei Cintia október 28-án a kora délutáni órákban tűnt el a dombóvári kórházból. A 27 éves nő eltűnése előtt zavartan viselkedett. Bessenyei Cintia körülbelül 170 cm magas, telt testalkatú. Haja vállig érő, barna színű, haját összefogva viseli. Szeme barna színű.

Eltűnésekor viselt ruházata körülbelül combközépig érő, cipzáras, zsebes, „katonai” zöld színű kabát, valamint sötét színű nadrág. Személyes iratai, készpénz, bankkártya, mobiltelefon, táska vagy bármilyen egyéb tárgy, csomag eltűnésekor nem volt nála.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.