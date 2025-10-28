október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

15°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

7 perce

Eltűnt egy nő a dombóvári kórházból – a rendőrség keresi!

Címkék#Dombóvár#eltűnt#rendőrség

Teol.hu

A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030-157/293/2025. körözési számon eljárást folytatnak Bessenyei Cintia ádándi eltűnése kapcsán – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Látta valahol Bessenyei Cintiát?

Mint azt írták, Bessenyei Cintia október 28-án a kora délutáni órákban tűnt el a dombóvári kórházból. A 27 éves nő eltűnése előtt zavartan viselkedett. Bessenyei Cintia körülbelül 170 cm magas, telt testalkatú. Haja vállig érő, barna színű, haját összefogva viseli. Szeme barna színű.

Eltűnésekor viselt ruházata körülbelül combközépig érő, cipzáras, zsebes, „katonai” zöld színű kabát, valamint sötét színű nadrág. Személyes iratai, készpénz, bankkártya, mobiltelefon, táska vagy bármilyen egyéb tárgy, csomag eltűnésekor nem volt nála.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható nő jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu