Eltűnt egy 15 éves lány, a rendőrség a segítségét kéri!

A Dombóvári Rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Pápai Réka Elvira eltűnése kapcsán – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Eltűnt egy 15 éves lány a kapospulai gyermekotthonból

Forrás: police.hu



A 15 éves lány, aki a kapospulai gyermekotthon lakója, 2025. augusztus 29-én engedély nélkül távozott a kaposvári befogadóotthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról.

Pápai Réka Elvira körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hosszú hajú, barna szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívón.



