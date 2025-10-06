Épp láttad, ahogy megtörténik a baj? Most segíthetsz a rendőrségnek

A Bonyhádi Rendőrkapitányságon 17020-426/2025.bü számon eljárást folytatnak ismeretlen tettes ellen közúti baleset gondatlan okozásának gyanúja miatt - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ahogy azt megírtuk, 2025. október 4-én reggel hat óra körüli időben a 6-os számú főút 159+400 kilométerszelvényében Bonyhád közelében egy külföldi állampolgár közlekedett az általa vezetett Renault Master típusú, fehér színű tehergépkocsival Pécs irányából Szekszárd irányába. Közlekedése során egy egyenes, lejtős útszakaszon frontálisan ütközött a vele szemben közlekedő személyautóval.

Az ütközést követően a személyautó első lökhárítóval Szekszárd irányába nézve érte el a nyugalmi helyzetét, míg a furgon a bal oldalára dőlve, az úton keresztben állt meg.

Az elsődleges információk alapján a teherautót vezető férfi súlyosan megsérült, míg a kocsiban egyedül utazó férfi sérülése súlyos, életveszélyes.

A helyszínen a felelősséget megállapítani nem lehetett, ezért az ügyben további vizsgálat szükséges.

A rendelkezésre álló információk alapján keressük annak a gépjárműnek a vezetőjét (feltehetően fehér színű, Renault Master), aki a balesettel érintett külföldi furgon előtt haladt.

Kérjük, hogy, akinek bármilyen információja van, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-501106-os telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, illetve keresse személyesen vagy telefonon a Bonyhádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztály vezetőjét