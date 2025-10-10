Katasztrófavédelem
1 órája
Épületet is veszélyeztetett a tűz Belecskán
Egy mintegy tizenöt köbméteres farakás kapott lángra csütörtök este Belecska külterületén. A tűz a közeli melléképületet is veszélyeztette. A tüzet a tamási önkormányzati és a sárbogárdi hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugárral – tájékoztatott pénteken a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
