Egy hónapja veszett nyoma a 17 éves Ervinnek!

A dombóvári rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Teol.hu

A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030-157/256/2025. körözési számon eljárást folytatnak Sallai Ervin eltűnése kapcsán – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Sallai Ervint nemrég találták meg a rendőrök, de újból szökésben van (Fotó: police.hu)

Az 17 éves fiú, aki a kapospulai gyermekotthon lakója szeptember 10-én engedély nélkül távozott a szekszárdi befogadóotthonból. 

Tartózkodási helye azóta ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Sallai Ervin vékony testalkatú, barna hajú, barna szemű. 

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

