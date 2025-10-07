Egy hónapja veszett nyoma a 17 éves Ervinnek!

A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030-157/256/2025. körözési számon eljárást folytatnak Sallai Ervin eltűnése kapcsán – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Sallai Ervint nemrég találták meg a rendőrök, de újból szökésben van (Fotó: police.hu)

Az 17 éves fiú, aki a kapospulai gyermekotthon lakója szeptember 10-én engedély nélkül távozott a szekszárdi befogadóotthonból.

Tartózkodási helye azóta ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Sallai Ervin vékony testalkatú, barna hajú, barna szemű.

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.