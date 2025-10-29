október 29., szerda

Négy elfogatóparancs

34 perce

Évek óta bujkált a börtön elől, most már nem menekülhetett tovább a szökevény

Évek óta körözték azt a 62 éves nagykónyi férfit, aki ellen négy elfogatóparancs is volt érvényben, mert börtönbe kellett volna vonulnia, de nem tette – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Teol.hu

A tamási rendőrök először 2022-ben indítottak körözési eljárást egy Nagykónyiban élő férfi ellen, mert a bíróság börtönre ítélte őt csalás miatt. A férfi azonban megszökött az igazságszolgáltatás elől. Azóta további három bíróság is elfogatóparancsot adott ki ellene, mert nem vonult be a rács mögé a jogerős ítélet ellenére. Az utolsó körözési eljárást idén indították a tamási rendőrök. Az ország több pontján is nyomoztak a csaló ellen, jelenleg is folyik ellene büntetőeljárás.

Magyarszéken ért véget a szökés: börtönbe került a körözött elítélt Forrás: police.hu

A tamási nyomozók információt szereztek arról, hogy a korábban külföldre szökött 62 éves férfi Magyarországra érkezett. Rögtön indultak, hogy végre elfogják kapitányságuk top körözöttjét. Figyelték a férfit, és végül október 27-én késő este csaptak le rá Magyarszéken. A nyomozók előállították, és a kötelező adminisztrációs feladatok elvégzése után börtönbe szállították büntetése letöltésére. Most hosszú időre rács mögött marad, megkezdte a korábban kiszabott büntetések letöltését.

 


 

