Ez most komoly?! – Elképesztő manőver az M9-esen (videó)

Címkék#teol video#m9#kisteherautó#előzés

Teol.hu

Olyan őrült előzést rögzített kollégánk fedélzeti kamerája az M9-esen, amitől minden autós szíve kihagy egy ütemet. A kisteherautó miatt hajszálon múlt, hogy nem történt végzetes baleset. Csak a gyors reakció mentette meg a balesettől! Videón minden sofőr rémálma.

 

 

