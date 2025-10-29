Teol.hu videó
58 perce
Ez most komoly?! – Elképesztő manőver az M9-esen (videó)
Olyan őrült előzést rögzített kollégánk fedélzeti kamerája az M9-esen, amitől minden autós szíve kihagy egy ütemet. A kisteherautó miatt hajszálon múlt, hogy nem történt végzetes baleset. Csak a gyors reakció mentette meg a bajt! Videón minden sofőr rémálma.
Teol.hu videó
- Mécsesek, LED-es gyertyák, krizantém – egy koszorú ára tízezer forint fölé is kúszhat (videóval)
- Feledhetetlenre sikerült az idei Királyi Gasztronómiai Est (videó)
- Ismét fellobbantak az őrtüzek (videó+galéria)
- Harminc év, ötven kép – jubileumi kiállítás a Bárka Művészeti Szalontól (képgaléria, videó)
- „Sosem voltunk ennyien" – Meghallotta őket az egész világ (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre